شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل جميع متهمي «فيديو شيكابالا» في محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار كريم زيان، رئيس محكمة جنج ايتاى البارود، اخلاء سبيل المتهمين في واقعة «فيديو شيكابالا» بضمان محال إقاماتهم، والذين تم اتهامهم بالتنمر على اللاعب محمود عبدالرازق وقراءة الفاتحة على روحه على المقابر عقب الاحتفال بفوز نادى الأهلى على نادى الزمالك في مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا.

وكان المستشار محمد الشافعى، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية في محافظة البحيرة قرر حبس 13 متهما في واقعة التنمر على محمود عبدالرازق «شيكابالا»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالظهور في مقطع فيديو أمام مقابر يقرأون الفاتحة على روح شيكابالا، وقرر عرض الفيديو على المصنفات الفنية لتحديد الأشخاص الموجودين فيه.

وكانت نيابة ايتاى البارود أجرت التحقيق مع المتهمين في المذكرة التي حررها معاون مباحث مركز شرطة إيتاى البارود ضد عدد من شباب قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز ايتاى البارود يتهمهم فيها بالتنمر على شيكابالا والتصوير أمام مقابر القرية أثناء ذلك، وانتشر مقطع الفيديو على إحدى صفحات موقع «فيس بوك» وتم توجيه الإتهام لعدد 13 من الشباب منهم 2 من القائمين على الصفحة التي نشرت مقطع الفيديو.