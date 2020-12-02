شكرا لقرائتكم خبر عن غلق نقابة الصيادلة 4 أيام بعد ظهور حالات كورونا بين موظفى اتحاد المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للصيادلة، أنه تقرر غلق مقر النقابة غدا الخميس، 3 ديسمبر 2020، حتى يوم الأحد المقبل، نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بالجهاز الإدارى باتحاد نقابات المهن الطبية، حتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع إدارات ومبانى الاتحاد للحفاظ على جميع الأعضاء المترددين على الاتحاد وموظفيه.

كان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد قرر وقف العمل بمقر الاتحاد، يوم الخميس المقبل، 3 ديسمبر 2020، نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهاز الإدارى بالاتحاد، حتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع الإدارات والمبانى التابعة للاتحاد، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

وحفاظا على جميع الأعضاء المترددين علي الاتحاد، وموظفيه، فقد تقرر إلزام كافة الأعضاء بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وإرتداء الكمامات أثناء التواجد بالمقر، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

كما قرر الدكتور حسين عبد الهادى حسين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، تشكيل فريق "التدخل السريع"، وذلك لسرعة اتخاذ القرارات لحل الأزمات الطارئة التى قد تواجه ممتلكات الاتحاد أو الموظفين أو الأطباء المتواجدين داخل مبانى الاتحاد.

وحدد الأمين العام للاتحاد، اختصاصات فريق التدخل السريع، وهى: اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمبانى وممتلكات الاتحاد والموظفين والأطباء داخل أروقة الاتحاد، ووضع خطط إجلاء وتأمين الممتلكات والأفراد، وسرعة إبلاغ الجهات المختصة نحو أى موقف طارىء قد يتعرض له أيا من المتواجدين داخل مبانى الاتحاد أو ممتلكات الاتحاد، بالإضافة إلى تأمين الاتحاد ضد الكوارث الطبيبعية ووضع خطط وتدريب الموظفين عليها للحفاظ على السلامة العامة.