الرئيس السيسى يهنئ رئيس دولة الإمارات بيوم الاستقلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال. وتحتفل دولة الإمارات اليوم الأربعاء بيومها الوطنى، والذى يوافق ذكرى تأسيس الدولة.

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