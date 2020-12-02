شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم طالبين ساهما فى أبحاث للوقاية من مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية رعاية النابغين والموهوبين الذين يقدمون أفكار واختراعات علمية يمكن أن تنقل الوطن إلى المقدمة فى مختلف المجالات مؤكداً على ضرورة التواصل مع مراكز بحوث الجامعات والهيئات والأكاديميات العلمية لتبنى الموهوبين وتشجيعهم ورعاية مشروعات اختراعاتهم ودراسة امكانية تمويل هذه المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من الطلاب المخترعين والمتفوقين علميا ممن حصدوا المركز الأول على مستوى المحافظة فى البحث العلمى فى مسابقة (الابداع طموح ) وهى المسابقة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهم الطلاب "مينا ثروت لطفى وحبيبة خالد البدرى" التابعين لمدرسة إمبابة الثانوية الرسمية بإدارة شمال الجيزة التعليمية حيث ابتكر الطالبان طريقة فعالة للوقاية من مرض السرطان وعلاجه بسهولة بعد سلسلة من الأبحاث والدراسات التى قاموا بها.

وسلَم محافظ الجيزة الطلبة المكرمين شهادات تقدير ودراجات هوائية حديثة فى إطار حرص الدولة على نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية، كما هنأهم المحافظ بهذا التفوق والنبوغ معرباً عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى شتى المجالات ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم لرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية فى إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى والابتكارات لتحقيق التنمية المنشودة على أرض مصر.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة تحرص دائما على تكريم طلابها المتفوقين ليكون حافز لهم على الاستمرار فى الإبداع والتفوق مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع المراكز العلمية والبحثية لتقديم الدعم اللازم للطلاب المبتكرين والموهوبين.

حضر احتفالية التكريم هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأولياء أمور الطلاب المبتكرين .































