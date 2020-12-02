شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الكنيسة الأسقفية بمنوف تعلن بدء تشغيل العيادات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مستشفى هرمل منوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بدء العمل بالعيادات المسائية بالمستشفى.

وقالت الكنيسة الأسقفية فى بيان اليوم، إن الدكتور سمير رزق الله، مدير المستشفى:" بدأنا العمل على تشغيل العيادات المسائية بدءا من الساعة الـ 5 مساء وحتى الـ 7 مساء على أن تعمل عيادة الباطنة والجلدية والأنف والأذن كل أيام الأسبوع ماعدا أيام الخميس والأحد وعيادة الأطفال كل الأيام ما عدا السبت والأحد وعيادة الرمد كل يوم ماعدا الخميس والأحد وعيادة العظام يوم الثلاثاء فقط.

وتابع رزق الله:" نتبع الإجراءات المشددة للعاملين والمرضى مثل ارتداء الكمامات وتوزيعها مجاناً عند الدخول مع المداومة على تطهير الأيدى باستخدام المطهرات وتعقيم كافة الأسطح والأرضيات وتعزيز سُبل استخدام التكنولوجيا فى توفير النظام بين المرضى و العاملين لمنع التجمعات والازدحام وتوفيرالتباعد الاجتماعى، مضيفا، تعمل المستشفى جميع أيام الأسبوع في جميع التخصصات وبكامل طاقتها لتقديم خدمة متميزة و الارتقاء بالمنظومة الصحية و خدمة المواطنين .

الجدير بالذكر أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر وهو طبيب أيرلندى عام 1910م إذ كان الدكتور هاربر ( هرمل كما دعاه المصريون ) قد وصل إلى مصر عام 1889م و كان حلمه أن يقدم خدمه طبية للقرويين البسطاء المحرومين فيها إما لضيق ذات اليد او لبعدهم عن مكان تقديم الخدمه الطبية وفى عام 1894م بدأ يتجول بقارب في بعض فروع نهر النيل للوصول لهؤلاء القرويين و علاجهم نظراً للحاجة لوجود مستشفى ثابت لعلاج الحالات الأكثر تعقيداً و كذلك زيادة عدد المرضى، تم إنشاء مستشفى هرمل منوف عام 1910م و كان هاربر أول مدير لها واستمر المستشفى يعمل من ذلك التاريخ واضعاً نصب عينيه الهدف الذى من أجله تم إنشاء المستشفى و تناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.