شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يجتمع مع لجنة مراجعة تراخيص البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ورئيس اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة، اجتماعا مع أعضاء اللجنة لمناقشة ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار وزير التنمية المحلية الخاص بإيقاف أعمال البناء، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة والتأكيد على مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.

وأكدت اللجنة أنه لن يتم السماح بأي نوع من أنواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حضر الاجتماع كلا من ممثلى مديرية الأمن والمستشار العسكري للمحافظة وجامعة القاهرة وجهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء التابع لوزارة الإسكان ومديرية الإسكان بالمحافظة وإدارة التخطيط العمرانى والمكتب الهندسى بالمحافظة.

كان وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر، حيث وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.





