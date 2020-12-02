شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار ماهر موسى شقيق الراحلة سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المستشار ماهر موسى شقيق العالمة المصرية الراحلة سميرة موسى، اليوم الأربعاء، حيث تقام مراسم العزاء مساء اليوم فى 34 شارع جمال الدين عفيفي، والمتفرع من شارع حسن المأمون بالحي السادس بالقرب من النادي الأهلي بمدينة نصر.

يذكر أن المستشار ماهر موسى ولد بقرية سنبو الكبرى التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، وكان والده يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة بين أبناء قريته، وكان منزله بمثابة مجلس يلتقي فيه أهل القرية، ليناقشوا كافة الأمور السياسية والاجتماعية.