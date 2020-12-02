شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط أكثر من 126 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال شهر نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 126 طن و220 كيلو لحوم.

وقال رئيس الخدمات البيطرية، إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 953 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمى.

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ورقابة صارمة على الذبح خارج المجازر.