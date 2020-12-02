شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تعلن ميكنة الخدمات الصحية لإرضاء المنتفعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور هانى راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية نائبا عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم فى فعاليات المؤتمر الذى عقد بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد تحت عنوان "التطور المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية".

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتحول المؤسسي إن محاور استراتيجية "بناء مصر الرقمية"، والتي ترتكز على ثلاثة محاور تشمل "تنمية المهارات الرقمية، ودعم الإبداع الرقمي، وتحقيق التحول الرقمي"، لافتة إلى أن مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية، والتي تقوم على محورين رئيسيين، أولهما التحول الرقمي، وثانيهما بناء القدرات والتنمية البشرية ، ولتحقيق هذين المحورين كان لابد من تهيئة البنية التحتية المعلوماتية بالمحافظة ، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة والحاكمة، لافتة إلى إطلاق أول بوابة إلكترونية بمحافظة بورسعيد خلال عام 2019، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية في عام 2018 ، والتي أدت إلى وصول نسبة رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمخافظة بنسبة 80%.

فيما تناولت بالشرح أساسيات التحول الرقمي ، والفرق بين التحول الرقمي الذي يعتبر أسلوب حياة أو توجه عام تتبناه الدولة المصرية ، ومفهوم الميكنة القائم على استخدام أنظمة لعمل التقارير واسترجاع البيانات المؤمنة بشكل مستمر، فضلًا عن مفاهيم الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء.

وأشارت إلى جهود وزارة الاتصالات لتهيئة البنية التحتية لكافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات الأقصر، الإسماعيلية ، جنوب سيناء، السويس ، أسوان"، ومد الألياف الضوئية لدعم تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعنصر البشري وذلك طبقًا لتوجه الدولة المصرية في الاستثمار للعامل البشري.

ومن جانبه ، قال الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة أن التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ عملية التطوير المؤسسى والتحول الرقمى بكافة المنشآت الحكومية بالمحافظة سواء خدمات صحية أو خدمية، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية للمواطنين، بالسرعة والجودة ومستوى الكفاءة المناسبة، وبما يعظم رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة، وبما يسهم في الإرتقاء بالخدمة من خلال تقليل الأخطاء البشرية داخل منظومة التإمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تعتبر الهيئة العامة للرعاية الصحية آداة لتقديمها المنتفعين.

وقال الدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجد في بورسعيد 31وحدة ومركز و 8مستشفياتتابعة للهيئة وأن هيئة الرعاية الصحية آداة الدولة الرئيسية لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ بداية إطلاق الافتتاح الرئاسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ 26/ 11/ 2019 ، والذي كلل بالنجاح أثناء تطبيقه خلال عامه الأول ، وحتى الآن.

فيما لفت الدكتور مؤمن العشماوي المشرف علي قطاع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، حيث أن التحول الرقمي لم يعد أمرًا إختياريًا، وأنه ولابد التخلص من التعاملات الورقية في العمل، من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية في قطاعات العمل بما يحقق تأثير حقيقي في الإدارة، وكذلك تأهيل وتدريب فريق العمل على القيام بعملهم بفاعلية وسهولة، وهو ما يشعر المنتفعين باختلاف في مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه لفت الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن برامج التهيئة لاستيعاب التحول الرقمي بمحافظات المرحلة الأولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات تتم طبقًا لمنهجية موضوعية معتمدة على إطار مرجعي للبنية المؤسسية، مثمنًا دور وزارة الاتصالات في تهيئة البنية التحتية للهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها ليس بمحافظة بورسعيد فحسب بل بكافة محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وفقًا للممارسات والتجارب الدولية وطبقًا للمنهجية العالمية لحوكمة وإدارة تقنية المعلومات المؤسسية، بما يسهم في الوصول بالهيئة العامة للرعاية الصحية لأن تكون هيئة ذكية خالية من التعاملات الورقية.

وتابع: تهدف استراتيجية الدولة المصرية إلى بناء مجتمع رقمي بما يسمح بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لمواكبة أهداف رؤية مصر2030، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الإتصالات في دعم تلك الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي للقطاعات المختلفة للدولة، وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا لمعلومات والإتصالات والخدمات الرقمية، وبناء القدرات الرقمية للمنتفعين ولمقدمي الخدمات بالهيئة، عن طريق استحداث بعض النظم والتطبيقات التي تساعد على رفع جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وبما يضمن تحسين بيئة العمل.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية وقعت بروتوكول تعاون ثنائي مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المنشآت الصحية لها، بهدف التهيئة العامة لاستيعاب التحول الرقمي للمركز الرئيسي للهيئة العامة الرعاية الصحية وفروعها وأقاليمها بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الإرتقاء بالمنظومة الصحية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع المساهمة في رفع مستوى مقدمي الخدمة الصحية وضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة، بالإضافة إلى استحداث نموذج عمل يسمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في إدارة كافة خدمات ومهام الهيئة العامة للرعاية الصحية.