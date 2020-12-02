شكرا لقرائتكم خبر عن سيبها علينا.. الجيزة توجه برفع القمامة من شارع أحمد ضيف الله بالمريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لشكوى عبر صحافة المواطن باليوم السابع بعنوان " شكوى من تراكم القمامة والرديم بشارع احمد ضيف الله المريوطية الهرم " وجهت محافظة الجيزة مسئولى هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، باتخاذ اللازم لإزالة أسباب الشكوى، ورفع مستوى النظافة بالمنطقة مناشدة الأهالى بعدم إلقاء القمامة بالشارع .

وكان القارئ محمد سعيد من سكان شارع احمد ضيف الله المريوطية الهرم في محافظة الجيزة أرسل شكوى بسبب تراكم المخلفات والقمامة والرديم في الشوارع .

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".