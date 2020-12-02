شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: نخطط لشراء 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول "المرج - حلوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الهيئة القومية للأنفاق لشراء 32 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الأول (المرج - حلوان) ضمن خطة تكييف قطارات الخطين الأول والثانى للمترو وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

والقطارات الجديدة التى تخطط الهيئة بشرائها ستتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة، ومخطط تزويد كل قطار بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية، مع تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.

ومقترح تزويد العربات أيضا بكل قطار بشاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، حيث أنها ستكون مشابهة للقطارات التى تم التعاقد عليها لصالح الخط الثالث.

كما سيوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، مع تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.