شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى استشارى جراحة عيون بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور بشير محمد محفوظ الطباخ، استشارى طب وجراحة العيون، الذى توفى بعزل مستشفى بلطيم نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء بسبب الجائحة إلى 214 طبيب.

كان قد أطلق الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء مبادرة مجتمعية، بعنوان ( ادعم أسر شهداء الأطباء) لمساندة أسر هداء الأطباء، كرد للجميل لمن ضحوا بإرواحهم من أجل كل فئات الشعب، قائلا: أطلقت هذه المبادرة بعد تنسيق مُسبق مع بعض الأساتذة من الأطباء والشخصيات العامة ممن يرغبون فى المساهمة فى دعم أسر الشهداء من الأطباء ودعموا فكرة المبادرة بقوة من منطلق المسئولية المجتمعية، فالمبادرة تستهدف عمل ودائع بنكية لكل أسرة شهيد بما يضمن لهم عائد شهرى مناسب لعيشة كريمة.

وناشد أمين عام نقابة الأطباء، باقى أفراد المجتمع المدنى والمؤسسات بضرورة التفاعل مع تلك المبادرة ( ادعم أسر شهداء الأطباء ) بالتبرع على الحساب البنكى الخاص بالمبادرة.