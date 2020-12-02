شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان يترأس قداسا للرهبان الفرنسيسكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس سفير الفاتيكان بمصر المطران نيكولاس هنرى، قداسا اليوم، أقامته الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، للصلاة لأجل راحة نفس سفير الفاتيكان السابق بمصر، المونسيور ماركو دينو بروجى، الذى انتقل إلى الرفيق الأعلى الأحد الماضى.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان، شارك سفير الفاتيكان بمصر المطران نيكولاس هنرى، فى خدمة القداس، الخادم الإقليمي الأب مراد مجلع، وعدد من الرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأنبا أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك.

وقد تم تعيين المطران نيقولاوس هنري، سفيرا جديد للفاتيكان في مصر، يناير الماضى، وقد وصول إلى مطار القاهرة في 5 يناير الماضى، وكان في استقباله العديد من المطارنة والرهبان والراهبات وقيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

واختار البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنرى مارى دينيس سفيراً بابوياً بجمهورية مصر العربية، وهو فرنسي الجنسية، وولد فى 5 أغسطس 1958، وسيم كاهناً 4 يوليو 1989، وسيم أسقفاً 6 يناير 2013، وكان السفير البابوى بجواتيمالا قبل تكليفه بالعمل في مصر، ويأتي ذلك بعد أن قرر بابا الفاتيكان نقل السفير البابوي السابق بمصر إلى كوستاريكا، بعد أربع سنوات قضاها سفيرا لبلاده في القاهرة.



جانب من القداس



جانب من القداس (4)



جانب من القداس (1)



جانب من القداس (2)