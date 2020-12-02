شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدارس يقدمون عرضا "لا للتنمر" باحتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى، أنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بالتواصل مع أهالى الصعيد وشمال سيناء لتذليل العقبات، تم الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة فى جميع المديريات.

وشاركت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى وكيل وزارة التربية والتعليم للتربية، فى احتفال مديرة التربية والتعليم بالأقصر والذى أقيم فى قصر الثقافة وشاركت فيه مدارس التعليم الأساسى ومدارس التربية الخاصة، وشهد الحفل تقديم العروض المختلفة من مدرسة الصم بإسنا ومدرسة النور، كما قدم أطفال مدرسة وادى الملكات الابتدائية عرضا بعنوان لا للتنمر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاحتفال سبقه معرض لمنتجات طلاب مدارس التربية الخاصة والطلاب المدمجين بالتعليم العام، مشيرة إلى أن مدارس التربية الخاصة والدمج بها قرابة 120 ألف طالب فى مراحل عمرية مختلفة يتلقون خدمة وتسهيلات تعليمية.

ويحتفل العالم باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، الذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، ويهدف لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.







