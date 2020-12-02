الصحة توجة نصيحة مهمة للمواطنين.. شرب الماء يقوى المناعة (اعرف التفاصيل)

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتقوية مناعتهم بالحرص على شرب السوائل بكثرة وقالت: "يجب شرب السوائل بكثرة من 8: 10 أكواب يوميا لأنها مهمة لنشاط وحيوية ومناعة الجسم. وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الماء هو الخيار الأفضل لكن يمكن استبداله بعصائر الفواكه الطبيعية بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل.

وقالت الوزارة: يجب الإكثار من شرب المياه من أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم، كما أن شرب المياه يساعد على طرد السموم والجراثيم من الجسم، كما يساعد على منع الجفاف والترطيب.

وأضافت: الإكثار من شرب المياه يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويساعد على التركيز، كما أن شرب المياه يعمل على علاج ألم بالرأس والصداع الشديد، لذلك ينصح بشرب المياه دائما لتعزيز صحة الجهاز العصبى.