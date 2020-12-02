شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل سكان عزبة الصفيح لوحدات "المحروسة" المجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال نقل وتسكين الأسر من منطقة عزبة الصفيح العشوائية بروض الفرج إلى وحدات مجهزة بمشروع المحروسة بالسلام، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين.

وأشرف الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بحضور اللواء أحمد الرفاعى، نائب مدير الأمن لقطاع شرطة شمال وسكرتير حى روض الفرج على أعمال هدم منطقة عزبة الصفيح ونقل باقى الأسر بمساكن المحروسة.

وتبلغ مساحة المنطقة الجارى إزالتها، 8 فدان تقريبا، ويتم إزالة 348 عقار حيث انتهت أجهزة المحافظة من إزالة منطقة سيدى فرج وجارى إزالة عقارات عزبة الصفيح بجوار السكة الحديد، ويتم نقل السكان نهاية اليوم بعد انهاء إجراءات التسكين للمستحقين، ومراجعة الأوراق من مباحث قسم روض الفرج ولجان التسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن عملية الإزالة تستهدف تغيير حياة 1150 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة 1 بحى السلام ثان، مشيرا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثثة ومزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وامتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة فى عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التى يتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التى تحتاجها كل منطقة.