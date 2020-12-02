شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ الخليج 365: مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية لنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه قرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية العام، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مؤكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع 31 ديسمبر المقبل.

وتابع شاكر، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات، ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.