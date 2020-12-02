شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر خلال استقبال فريق ضمان الجودة: نسعى بقوة للتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن جامعة الأزهر خطت خطوات جادَّة نحو تطوير المناهج بما يتواكب مع متطلَّبات العصر .

وقال رئيس جامعة الأزهر في تصريحات له خلال استقباله اليوم فريقِ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة للتعليم الأزهري، أن هناك متابعة للخطة الإستراتيجية للجامعة على أرض الواقع، ودعم منظومة التحول الرقمي في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في ظل توجه الدولة الحالي، مضيفًا أنه تم عمل منصات تعليمية.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء سعي الكليات دائما إلى خدمة المجتمع، جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن ذلك كان واضحًا خلال جائحة فيروس كورونا؛ حيث كان أطباء وطبيبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في طليعة الصفوف التي تصدت لأزمة فيروس كورونا في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة في أسيوط والقاهرة والجيزة ودمياط .