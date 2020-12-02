شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز تدريب الهوايات بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، عن الإنتهاء من تجهيز مركز تدريب الهوايات التابع للإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأشار إلى أن المركز يضم مسرحا وصوتيات وغرفة تغيير ملابس ومخزن، لافتا إلى أن المركز يأتى في إطار توجه الدوله نحو رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لتنمية قدرات الطالب ومواهبه.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مركز تديب الهوايات يهدف إلى تقديم اعدادا جيدا ومتكاملاً ومنسقاً للطلاب لتنمية الأداء والمواهب

وقام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجوله تفقدية داخل مركز تدريب الهوايات وذلك استعدادا للإفتتاحه قريبا بحضور الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس.