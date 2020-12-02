شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مبادرة دعم صحة الأسرة المصرية بإدارة زايد الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة الشيخ زايد الصحية إجراء الكشف المبكر عن أمراض الثدى للسيدات ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» والكشف بالمركز الطبي بالحي الحادى عشر يومياً في مواعيد العمل الرسمية.

وقالت الدكتورة دعاء شحاته، مدير العلاقات العامة بالإدارة الصحية بالشيخ زايد، إن الكشف يتم بواسطة أطباء متخصصون، لافتة إلى ‏أن الكشف والعلاج مجانا.

يأتى ذلك تزامناً مع مبادره فحص وعلاج الأمراض المزمنة الكشف والعلاج مجاناً.

وأشارت «شحاته» إلى أن الإدارة أعلنت أيضاً عن توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بصفة مستمرة في عيادات تنظيم الأسرة بالمركز الطبي وأيضا بمستشفي الشيخ زايد المركزي.