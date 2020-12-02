شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تُكرم عدد من الطلاب المخترعين والمتفوقين علميًا في مسابقة «الإبداع طموح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة الجيزة حفلاً لتكريم عدد من الطلاب المخترعين والمتفوقين علميًا، الذين حصدوا المركز الأول على مستوى المحافظة في البحث العلمى في مسابقة «الإبداع طموح»، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم.

وكرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الطالبان مينا ثروت لطفي، وحبيبة خالد البدري، بمدرسة إمبابة الثانوية الرسمية، بادارة شمال الجيزة التعليمية، اللذان ابتكرا طريقة فعالة للوقاية من مرض السرطان وعلاجه بسهولة، بعد سلسلة من الأبحاث والدراسات.

وعلق «راشد» على أهمية رعاية النابغين والموهوبين، الذين يقدمون أفكار واختراعات علمية، يمكن أن تنقل الوطن إلى المقدمة في مختلف المجالات.

وأكد على ضرورة التواصل مع مراكز بحوث الجامعات والهيئات والأكاديميات العلمية، لتبنى الموهوبين وتشجيعهم، ورعاية مشروعات اختراعاتهم، ودراسة إمكانية تمويل هذه المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع.

وسلم الطلبة المكرمين شهادات تقدير ودراجات هوائية حديثة، في إطار حرص الدولة على نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية.

وأعرب في كلمته عن سعادته بخروج المتفوقين علميًا من بين أبناء المحافظة وأن المحافظة على دعم كامل لهم في شتى المجالات، ومساعدتهم في النهوض بمستواهم لرفع اسم مصر في كل المحافل العالمية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمي والابتكارات لتحقيق التنمية المنشودة على أرض مصر، لافتًا إلى أن محافظة الجيزة تحرص دائمًا على تكريم طلابها المتفوقين ليكون حافز لهم على الاستمرار في الإبداع والتفوق.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هؤلاء الطلاب سيتم التنسيق مع الجامعة لتخصيص أماكن لهم للتوسع في الأبحاث والدراسات الخاصة بمشارعهم المتعلقة بالسرطان، داخل المراكز العلمية والبحثية بها.

محافظ الجيزة يكرم الطلبة المبتكرين لطريقة الوقاية من السرطان

محافظ الجيزة يكرم الطلبة المبتكرين لطريقة الوقاية من السرطان

محافظ الجيزة يكرم الطلبة المبتكرين لطريقة الوقاية من السرطان

محافظ الجيزة يكرم الطلبة المبتكرين لطريقة الوقاية من السرطان

محافظ الجيزة يكرم الطلبة المبتكرين لطريقة الوقاية من السرطان

محافظ الجيزة يكرم الطلبة المبتكرين لطريقة الوقاية من السرطان

محافظ الجيزة يكرم الطلبة المبتكرين لطريقة الوقاية من السرطان