شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تبدأ احتفالها باليوم العالمي للمعاق بمارثون لطلاب التربية الخاصة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة شمال سيناء احتفالها باليوم العالمي للمعاق بتنظيم مارثون لطلاب التربية الخاصة والدمج التعليمي بالتنسيق والتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، تحت رعاية وبحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة وعبدالرحمن قويدر مسؤول الدمج التعليمي بمديرية التربية والتعليم.

وأكدت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم والمشرف العام على المارثون أنه يأتي في أطار الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، حيث شارك فيه جميع طلاب مدارس التربية الخاصة «من الإعاقات الثلاث» وطلاب الدمج التعليمي على مستوى مدارس المحافظة.

وأضافت كمال أن المارثون أقيم تحت شعار «طبعا..قادرين نعملها..طبعا قادرين على الدنيا بحالها» من أمام مبنى ديوان عام المحافظة وحتي النصب التذكاري للجندي المجهول والعودة حتي ميدان شهداء الكتيبة 103 صاعقة..مشيرة إلى دعم محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة لذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على اهتمام محافظة شمال سيناء بذوي الاحتياجات الخاصة..معلنا عن إقامة احتفال لذوي الاحتياجات الخاصة باليوم العالمي للمعاق بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش غدًا الخميس بهذه المناسبة..مقدما التهنئة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق.

وأشار المحافظ إلى التقاط الصورة التذكارية الخاصة بالمارثون أمام النصب التذكاري لشهداء الكتيبة 103 صاعقة بميدان شهداء الكتيبة بالعريش تقديرًا وتكريمًا لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من اجل أن يعيش المواطن السيناوي في أمن وأمان.

اليوم العالمي للمعاق

اليوم العالمي للمعاق

اليوم العالمي للمعاق

اليوم العالمي للمعاق

اليوم العالمي للمعاق

اليوم العالمي للمعاق