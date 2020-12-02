رئيس جامعة الإسكندرية: الفترة المقبلة تشهد انطلاقة في العلاقات مع الدول الإفريقية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الفترة المقبلة ستشهد الجامعة انطلاقة كبيرة مع العديد من القارة الافريقية، بما يخدم العملية التعليمية والبحث العلمي ويحقق استفادة لجميع الأطراف.

وأوضح «قنصوة»، خلال مشاركته في ندوة نظمتها كلية الهندسة تحت عنوان «مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر وتكاملها مع الصناعات المتوسطة والصغيرة» بالتعاون مع لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، الأربعاء، أن جامعة الإسكندرية حريصة على ربط البحث العلمي بالصناعة، لأن ذلك يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن جامعة الإسكندرية تمد يد العون لكافة أوجه قطاعات الصناعة في مصر، لأن الصناعة قائمة على المعرفة.

وتابع:«كلية الهندسة تمتلك برامج دراسية دولية تسهم في إعداد خريج ذو تنافسية عالمية بغية المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي»، مضيفاً أن «قانون حوافز البحث العلمي» أصبح واقعا ملموسا، وأتاح الفرصة للجامعات لتكوين شراكات مع كافة المصانع والشركات لتطوير الصناعة.

وأكد رئيس الجامعة ان صناعة البتروكيماويات والغاز شهدت تحولات هائلة في مصر في ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز، مشيرا إلى ان الجامعة تستهدف التكامل مع الخطط التنفيذية للدولة المصرية من خلال توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية والتوسع الإفريقي والتوجد بقوة أيضا في شرق وغرب القارة الأفريقية.

بدوره أكد الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، ان الدولة المصرية تولي صناعة البتروكيماويات والغاز أهمية متزايدة، مشدداً على أن كلية الهندسة تضع في لوائحها برامج خاصة عن هندسة الغاز والبتروكيماويات لتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكار في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة والارتقاء بقدرتها التنافسية لما له من تأثير كبير على النهوض بالاقتصاد القومى.

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن جامعة الإسكندرية سباقة في التعاون العلمي والأكاديمي مع كافة المؤسسات الصناعية، وتعد بيت خبرة كبير للمشروعات القومية الكبرى في مصر، ولها السبق في تنمية الابتكار وربط البحث العلمي بتطوير الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية.

حضر فعاليات الندوة، الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور يحيى الشاذلي، أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والمنسق العام للبرامج العلمية المتخصصة، والدكتور دينا الجيار، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائية ومنسق برنامج هندسة الغاز والبتروكيماويات، والدكتورة، رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات، ولفيف من الخبراء والمتخصصين في مجال الغاز والبتروكيماويات.

رئيس جامعة الاسكندرية: الفترة المقبلة تشهد انطلاقة فى العلاقات مع الدول الافريقية .. ونسعى لربط البحث العلمى بالصناعة (صور)

رئيس جامعة الاسكندرية: الفترة المقبلة تشهد انطلاقة فى العلاقات مع الدول الافريقية .. ونسعى لربط البحث العلمى بالصناعة (صور)

رئيس جامعة الاسكندرية: الفترة المقبلة تشهد انطلاقة فى العلاقات مع الدول الافريقية .. ونسعى لربط البحث العلمى بالصناعة (صور)

رئيس جامعة الاسكندرية: الفترة المقبلة تشهد انطلاقة فى العلاقات مع الدول الافريقية .. ونسعى لربط البحث العلمى بالصناعة (صور)

رئيس جامعة الاسكندرية: الفترة المقبلة تشهد انطلاقة فى العلاقات مع الدول الافريقية .. ونسعى لربط البحث العلمى بالصناعة (صور)