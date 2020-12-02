شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقف التعامل على سهم جهينة.. تفاصيل التحفظ على رجل الأعمال صفوان ثابت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر اليوم الأربعاء إنه تم التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة على ذمة تحقيقات.

وأضافت الشركة أنها ليست «لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة»، وأوقفت بورصة مصر التعامل على سهم جهينة بالسوق لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

تأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية، وقالت الشركة إنه تمت دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكدت جهينة أن التحفظ على رئيس مجلس إدارتها «ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي... وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتاجتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها».