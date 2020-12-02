شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2010 إلى السبت 5 ديسمبر 2020 :-

وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار اليوم الأربعاء بمختلف محافظات الجمهورية كما يلى:-

- اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية مطروح - السلوم بورسعيد - العريش - رفح )

الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة )

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

ويشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال، دافئ على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الإسكندرية ومطروح وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة.