"مصر للطيران" تسيِّر 50 رحلة دولية تقل 5400 راكب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 50 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 5400 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (ترونتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، أنجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، موسكو، باريس، بروكسل، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس ابابا)، و٧ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٤٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.