جائزتان.. وزيرة الصناعة: فوز مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة" بجائزة "معهد الطاقة البريطاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إن مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV" فاز بجائزة "معهد الطاقة البريطاني" كأفضل المشروعات المُقدمة عالميا لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020.

وأضافت الوزيرة أن "معهد الطاقة البريطاني" أعلن خلال احتفاله، ضمن المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020، عن فوز مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV" الذي نفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وتابعت: تعتبر هذه الجائزة من أكثر الجوائز تميزا في مجال الطاقة وتم منحها للمشروع؛ لتقديمه أفضل الممارسات على مستوى العالم لنشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت، مشيرة إلى أن مدير المعهد أوصى بنقل التجربة والخبرة المكتسبة في التنفيذ لدول أخرى في العالم.

ونوهت إلى أن مشروع Egypt-PV هو المشروع المصري الوحيد الذي تم اختياره منذ بداية تلك الجائزة الدولية منذ 20 عاما، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية، والقيادة السياسية، وتتويجا لنتائج المشروع والتي تعد جزءا من جهود مصر الكبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في إطار دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الصناعة أن 29 دولة شاركت في المسابقة من بينها أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونج كونج والإمارات والعديد من الدول الأوربية.

ولفتت إلى أن عدد محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها من خلال المشروع بلغ 115 محطة، في 13 محافظة، من خلال 35 اتفاقية تعاون، بإجمالي قدرات تم تركيبها 5.2 ميجا وات، وبكمية طاقة مُنتجة 13 جيجا وات ساعة/ سنة، وبلغ حجم الاستثمارات بالمشروع 7.2 مليون دولار، فيما سجل الخفض السنوي في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 7.9 كيلو طن/سنة.

وأضافت أن أهم مخرجات المشروع تمثلت في الدعم الفني لتصميم وتنفيذ وتشغيل منظومة فنية لنشر نظم الخلايا الشمسية، وتفعيل إطار مؤسسي وقانوني داعم لانتشار وحدات إنتاج الكهرباء اللامركزية صغيرة الحجم من نظم الخلايا الشمسية، وتعزيز فرص التصنيع المحلي وبناء القدرات وضمان توافر منتجات نظم الخلايا الشمسية بجودة مرتفعة في الأسواق المصرية، فضلا عن اقتراح إطار تمويلي وإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات المالية المحلية؛ لتسهيل تمويل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة.

في سياق متصل، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن شركة "المقاولون العرب" ستتسلم غدا جائزة أفضل شركة مقاولات في أوغندا، بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هذه الجائزة تعبر عن قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تحقيق نجاحات في الداخل والخارج في المشروعات التي تنفذها.

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