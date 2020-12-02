القابضة للمياه: ميكنة إجراءات العمل بإدارات التوعية بالشركات التابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محد عبدالناصر:

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بمحطة المنشية 2 وذلك لمراجعة الإجراءات التطبيقية للبرنامج الموحد على مستوى الشركات التابعة برنامج Drop بهدف ميكنة الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية وفقا لتوجة الدولة بالتحول الرقمي و الاستغناء عن الإجراءات الورقية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البرنامج الذى تم تنفيذه بالتعاون مع اليونيسيف يساعد مديرى واخصائى التوعية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة فى تنفيذ خطة العمل بشكل أكثر احترافية، مع سهولة المتابعة والتقييم لكافة خطط التوعية سواء المرور الميدانى أو استقصاءات الرأى.

ورحب المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الادارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية بالحضور من الشركة القابضة وممثل منظمة اليونيسيف وممثلي شركة نهر للبرمجة والحضور من الشركات التابعة.

وأثنى على الجهود المبذولة من الشركة القابضة لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي و مواكبة التطور التكنولوجي.