ضبط متهم ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات المشفرة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط شخص لقيامة ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحق المادي والأدبي في المنصورة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية)، بإدارة محلان ومخزن لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحق المادي والأدبي، حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للاتصال بالإنترنت ومُحملة ببرامج مخصصة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحلان المشار إليها وتم ضبط المتهم أثناء إدارته لنشاطه الإجرامي وبحوزته 292 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة – 2 فلاشة تخزين – 24 "لانا" مُعدة للاتصال بالإنترنت – 9 محول نت مُعد للاتصال بالإنترنت– 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها البرمجيات التي يستخدمها في فك شفرات أو يمكنها من رفع الحماية التقنية عن القنوات الفضائية المشفرة وفك تشفيرها حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع اللانات للاتصال بالإنترنت لفتح شفرات القنوات الفضائية المشفرة).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التربح، مخالفاً بذلك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.