ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج مواسير مياه بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة أمنية، لمراقبة الأسواق ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (مالك مصنع لإنتاج مواسير المياه البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، بحوزته (10 طن بولي إيثلين " بدون مستندات-مجهولة المصدر"، تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مصنع لإنتاج مواسير المياه البلاستيكية "بدون ترخيص")، بحوزته (5 طن كبريتات كالسيوم مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر"-3 طن كسر بلاستيك من المرتجعات غير صالحة للاستخدام – 3000 متر مواسير مياه بلاستيكية مدون علامات تجارية وهمية "منتج نهائي")، تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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