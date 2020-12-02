ضبط 8 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 8 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب بمنطقة الجمالية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب كائنة بدائرة القسم.

وعثر بداخلها على حفرة بقطر 20 متر وعمق 5 متر، والأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.