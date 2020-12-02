إحباط ترويج 3 أطنان جبن فاسد في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (المدير المسئول عن مصنع تعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، بحوزته (2 طن سكر تمويني معبأ داخل عبوات بها نقص الأوزان)، تمهيداً لتسليمها لمخازن الجملة وتوزيعها على البدالين التموينين لصرفها للمواطنين ربطاً على البطاقات التموينية الذكية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص)، بحوزته (3,08طن جبن رومي) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.