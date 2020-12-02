شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريركية الاسكندرية للروم»: غلق دير سانت كاترين 5 أيام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، قرار ادارة دير سانت كاترين، بالغلق تماما لمدة خمسة أيام إبتداء من يوم الاحد الموافق 6 ديسمبر، وحتى يوم الخمس الموافق 10 ديسمبر الجاري، بسبب فيروس كورونا، تزامناً مع الاحتفال بعيد القديسة كاترين السينانية، والمقرر يوم 8 ديسمبر الجارى.

وقال مصدر كنسى، لـ«المصرى اليوم»،أن الدير قرر عدم استقبال الزيارات سواء للأفراد أو الأفواج السياحية خلال تلك الفترة، على أن يقتصر حضور وممارسة العبادات الطقسية والتى تشمل الصلوات والقداديس الالهية على رهبان الدير فقط، مع التأكيد على الامتناع عن اية مفاوضة بخصوص هذا الشأن.

وتقدم «المصرى اليوم»، 11 حقيقة عن حياة القديسة كاترين السيانية هي:

1- كان لديها توأم: كان للقديسة كاترين شقيقة توأم اسمها جيوفانا، فقد ولدوا قبل الأوان عندما كان سن والدتها أربعين سنة، وليس من المعروف انها تؤام متطابق ام لا وللأسف ماتت شقيقتها جيوفانا في سن الطفولة وانجبت والدتها طفلة آخرى بعد عامين ودُعيت جيوفانا أيضاً.

2- كان لديها 24 شقيق وشقيقة: وهذه حقيقة، اذ كانت القديسة واحدة من 25 طفلا وكانوا جميعا أشقاء أي من نفس الوالدين، عاش منهم فقط نصفهم تقريباً إلى مرحلة البلوغ (نظرا لارتفاع معدل وفيات الرضع).

3- كان لديها لقب «يوفروسيني»: وهو لقب باليونانية يعني فرح وبهجة وكطفلة كانت فرحة جداً بهذا اللقب الذي اعطي لها من عائلتها.

4- حدث لها رؤية صوفية حيث رأت يسوع الطفل عندما كان عمرها 5 أو 6 سنوات حدث لها رؤية، حيث كانت تسير قرب المنزل وفجأة رأت يسوع له كل المجد في السماء محاط بالرسل بطرس وبولس ويوحنا.

5- كان لديها رؤية صوفية حيث رأت القديس دومينيك: في عهد هذه القديسة كان يوجد مسارين الأكثر قبولا من الناحية الثقافية للمرأة اما ان تتزوج أوان تصبح راهبة حبيسة في الدير وقاومت القديسة كاترين كلا الخيارين ولكنها حظيت برؤية جديدة حيث ظهر لها القديس دومينيك نفسه وأقنعها أن تدخل اخوية القديس دومنيك الثالثة وكل من ينتسب إلى هذه الاخوية من النساء يلبسن ثوب الراهبات لكنهن يقمن في منازلهن ويخدمن الفقراء والمحتاجين بتوجيه من رئيس الدير.

6- حصل لها رؤيا جديدة مع يسوع عندما كان عمرها 21 عاماً: في البداية، عاشت ومارست رهبنتها في عزلة تامة في منزل عائلتها لا ترى احداً إلا أب اعترافها ولا تخرج إلا لحضور القداس الالهي. ثم عندما كان عمرها 21 عاما، رأت يسوع بصحبة والدته مريم والقربان المقدس برؤية يخطبها له عروساً ويقدم لها خاتماً عربون الخطوبة وقال لها المسيح ان تخرج من هذه العزلة والاختلاء وان تتخذ لها مشروعا جديداً وهو خدمة الفقراء وهذا ما فعلته كاترين السيانية.

7- تلقت جروحات المسيح: في عام 1375 تلقت القديسة كاترين جروحات المسيح. كانت هي وحدها ترى الجروحات حيث طلبت من الله ذلك.

8- كانت نشيطة جداً من الناحية السياسية، وكتابة الرسائل إلى الحكام ورجال الدين: في أواخر العشرينات من عمرها بدأت إملاء الرسائل مع الكتبة إلى العديد من الحكام ورجال الدين والتي تدعوهم بها إلى السلام بين الدول والعودة إلى روما من أفينيون- فرنسا.

9- نجت من محاولة اغتيال: في أوائل 1378 أرسلت من قبل البابا غريغوري الحادي عشر إلى فلورنسا، إيطاليا للسعي في تحقيق السلام بين فلورنسا وروما وبعد فترة وجيزة اندلعت اعمال العنف ضد البابا غريغوري الحادي عشر وفي 18 يونيو، في خضم العنف، حاول شخص ما اغتيالها لكنها بقيت على قيد الحياة.

10- تعرضت لهجوم من قبل الشياطين وهي على فراش الموت: عندما كانت على فراش الموت، كانت تتغير فجاة وتظهر عليها آثار وعلامات مختلفة على رأسها وذراعيها تدل على انها كانت تعاني من هجمات خطيرة من الشياطين، وكانت تبقى بهذه الحالة الكارثية لمدة ساعة ونصف، نصف هذا الوقت كان يمر بصمت شديد.

11- اعطي لها لقب شفيعة روما، إيطاليا، وأوروبا: اعطيت لقب شفيعة روما في عام 1866 من قبل البابا بيوس التاسع، وشفيعة إيطاليا في عام 1939 من قبل البابا فينبيوس الثاني عشر، وشفيعة أوروبا في عام 1999 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني.