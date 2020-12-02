شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 بحوزتهم سلاح وبانجو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من القبض على (6) أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية والاتجار في المواد المخدرة. وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية في أسوان بقيام المتهمين بحيازة المخدرات والاتجار بها وحيازة أسلحة نارية، وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهمين، حيث تم من خلال مأموريات أمنية ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم (5) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 2 كيلو. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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