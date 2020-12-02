شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «اليونيسيف» لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج في «المنتزة التعليمية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف فتحى، مدير عام ادارة المنتزة التعليمية في الاسكندرية، أن وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أجرى جولة ميدانية شملت عدد من غرف المصادر الموجودة في مدارس الدمج بالادارة، الأربعاء، لتقييم التجربة ومتابعة ما تم تنفيذه بالغرف ونتائجها على الطلاب المعنيين بالغرف.

وأوضح «فتحى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوفد ضم كل من الدكتورة نجلاء سليم، مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، ومحمود شحاته، مدير إدارة التربية الخاصة، ومحمد مبارك مدير مرحلة التعليم الابتدائي، ومحمد السيد، مدير اللامركزية بإدارة المنتزه، والدكتورة عبير رشوان مسؤول التربية الخاصه، مشيرا إلى أنه أجرى زيارة ميدانية لمدرستى المحمدية الابتدائية وعلي المصري الابتدائية، بهدف متابعة ماتم تنفيذه من برنامج اليونيسيف للمدارس الابتدائية الدامجه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن «اليونيسيف» تحملت تكلفة انشاء غرف مصادر بمدارس الدمج وتجهيزها بالكامل على نفقتها الخاصة، لافتاً إلى أن ادارة المنتزة يوجد بها 19 غرف مصادر موجودة في 24 مدرسة، وان بعض المدارس تعمل بنظام الفترتين.

ولفت إلى أن غرف المصادر معنية بتقديم واتاحة جميع المعلومات التي يحتاجها الطالب حيث يتطلب الامر لطلاب الدمج تخصيص يوم دراسي خلال الاسبوع للجلوس في غرفة المصادر التي يستمد منها ما يتعلق به من دراسات خاصة بالشلل الدماغى والاعاقة البسيطة والذهنية من خلال معلمين متخصصين في المجال.

وقال أن الإسكندرية يوجد بها 250 مدرسة دمج، لافتاً إلى وجود قرار من وزير التربية والتعليم باعتبار جميع مدارس الجمهورية مدارس دمج، ما يعنى ان أي طالب لدية اعاقة أو من ذوى الاحتياجات الخاصة من حقه الالتحاق بأى مدرسة قريبة من محل سكنه.

وأضاف، أن ملف مدارس الدمج يوليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اهتمامًا كبيرا، والعمل المستمر على تقييم غرف مصادر الدمج التي تضم وسائل تعليمية لطلاب الدمج وبحث آلية زيادتها الفترة المقبلة، خاصة وان كل مدرسة يوجد بها غرفة مصادر دمج، مشدداً على مضاعفة الاهتمام بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن غرف مصادر الدمج يوجد بها حصص دراسية وأنشطة تربوية.

وفيما يتعلق بالتزام المدارس بالاجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قال مدير الادارة أنه وجه مسؤولي الإدارة والمدارس بالمرور اليومي المكثف للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير الفصول ومراعاة التباعد بين الطلاب ونظافة وتطهير دورات المياه في المدارس، مشيرا إلى أنه يجري جولات ميدانية يومية في هذا الشأن.

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)

وفد من "اليونيسيف" لتقييم تجربة غرف المصادر بـ24 مدرسة دمج فى "المنتزة التعليمية" الاسكندرية (صور)