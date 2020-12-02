شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: دليل شامل وموحد لخدمات المحليات بمحافظتي قنا وسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن إطلاق الإصدار التجريبي لأول دليل شامل من نوعه للخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية، والذي تم إصداره في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخص محافظتي سوهاج وقنا وهو الدليل الأول في سلسلة الأدلة الشاملة التي سيتم إصدارها تباعا لكافة المحافظات، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين منظومة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وقال الوزير في تصريحات صحفية الأربعاء، إن الدليل يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ومحاور برنامج عمل الحكومة المتعلقة بتحسين وتحديث نظم تقديم الخدمات والتيسير على طالبي الخدمة واستحداث آليات لمتابعة مدى تحسن الخدمات، مشيرا إلى أن وجود أدلة إجراءات محددة لهذه الخدمات يعد خطوة مهمة في سبيل تحديثها وحوكمتها ومتابعة التحسن في تقديمها وميكنتها وتقديمها عن بعد في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها مصر حاليا.

وكشف «شعراوي»، عن أن دليل خدمات المحليات هو دليل شامل وموحد على مستوى المحافظة يحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية ويتضمن الإجراءات والمستندات والرسوم والمدد الزمنية المتعلقة بكل خدمة، كما يتضمن خريطة الإجراءات التي تيسر من تحويل إجراءات تقديم الخدمة إلى إجراءات مميكنة، ويشمل الدليل على 100 خدمة متنوعة تقدمها الإدارة المحلية.

من جانيه صرح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بأن دليل خدمات المحليات يعد أحد الأدوات المساعدة المقدمة للمراكز والأحياء بمحافظتي قنا وسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كدعم فني للعاملين بالمراكز والمواطنين حيث يتضمن دورات العمل الموحدة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها والمستندات المطلوبة والرسوم القانونية وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.

وأضاف الهلباوي أنه شارك في إعداد هذا الدليل ممثلين عن المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية ذات الصلة والوحدة المحلية بديوان المحافظة وفريق العمل ببرنامج تنمية صعيد مصر بمكون تحسين الخدمات وعدد كبير من أفضل الاستشاريين في هذا المجال.

وكشف عن أن الدليل يتضمن 6 قطاعات من الخدمات وهي خدمات البناء وعددها 35 خدمة، وخدمات تراخيص المحلات وعددها 19 خدمة، وخدمات أملاك الدولة وعددها 9 خدمات ،خدمات الإيرادات وعددها 10 خدمات، وخدمات الإشغالات وعددها 5 خدمات، وخدمات تراخيص الإعلانات وعددها 3 خدمات، وخدمة المواطنين والشكاوى وإدارة المواقف وخدمات إدارية أخرى بإجمالي 19 خدمة.