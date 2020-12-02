شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» تنظم ورشة عمل لميكنة الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بمحطة المنشية 2، وذلك لمراجعة الإجراءات التطبيقية للبرنامج الموحد على مستوى الشركات التابعة برنامج Drop، بهدف ميكنة الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، وفقا لتوجة الدولة بالتحول الرقمي والاستغناء عن الإجراءات الورقية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون مع اليونيسيف يساعد مديري وإخصائي التوعية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ خطة العمل بشكل أكثر احترافية، مع سهولة المتابعة والتقييم لكافة خطط التوعية سواء المرور الميدانى أو استقصاءات الرأي.

ورحب المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بالحضور من الشركة القابضة وممثل منظمة اليونيسيف وممثلي شركة نهر للبرمجة والحضور من الشركات التابعة.

وأثنى على الجهود المبذولة من الشركة القابضة لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي.