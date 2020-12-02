شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال رصف طرق بمركز ومدينة أبو حماد بالشرقية بتكلفة ١٠٢ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة سلوي سامي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جاري تنفيذ أعمال إعادة رصف طريق العباسة_ أبوحماد _ أبوالأخضر بطول 24 كم، شاملة 5 كم من ناحية محافظة الإسماعيلية، بتكلفة 99 مليون و500 ألف جنيه، ليصبح محورا مرورياً هاما يربط بين مدينتي الزقازيق وأبوحماد، حيث بلغت نسبة التنفيذ 54 %، مشيرة إلى أن تلك الأعمال شملت تكسير وإزالة الأسفلت القديم وإعادة الرصف من جديد طبقا للمواصفات الهندسية المحددة.

وأضافت أنه تم التنبيه على الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ،ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ ،وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ،لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

وفي ذات السياق أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ أعمال استكمال رصف مدخل مدينة أبوحماد بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ الأعمال 40 % ،مشيرا إلى أن تلك الأعمال شملت إعادة رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق، وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات

