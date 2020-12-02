شكرا لقرائتكم خبر عن محال ومقاهي مطروح التزمت بتطبيق قرار الغلق في المواعيد المحددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، مساء أمس الثلاثاء، تطبيق قرار غلق المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة في أول يوم لتطبيقه، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 10 مساءً حتى الـ 7 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح «جاب الله» بأنه تم الالتزام من جانب أصحاب المحلات بمطروح بتطبيق القرار مع اول ايام تفعيله، كما التزمت المقاهى ايضا بتطبيق القرار بالغلط في الثانية عشرة ليلا عدا الخميس والجمعه والاجازات والأعياد.

وأشار إلى أنه أكد لكل المنفذين للقرار من المجلس بضرورة تشديد تعليمات تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية بكل حزم، على جميع المحلات والمطاعم وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

المحال بمطروح التزمت بتطبيق قرار الغلق فى المواعيد