شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطهير موسعة في الإسكندرية للحد من انتشار كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الإسكندرية بكل أحيائها بالإشتراك مع مديرية الشؤون الصحية حملات لتطهير المدارس والمواقف ومحطات الركاب والمساجد والعيادات وعدد كبير من المنشآت التى يتردد عليها اعداد كبيرة من المواطنين وذلك لمواجهة انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد.

فى حى العامرية ثان، وتحت إشراف محمود بريك رئيس الحى، تم تكثيف حملات لمكافحة الامراض والحد من انتشار فيروس كورونا حيث قامت إدارة التطهير بأخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالعمل في منطقة الهوارية وتم تطهير المدرسة بالكامل كما تم تطهير الوحدة الصحية بالكامل .

وفى العامرية اول غرب الاسكندرية، أكد اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول أن إدارة التطهير بالحى قامت بتطهير عدد (٥) مدارس (٢) وحدةصحية وجاري إستكمال العمل بجميع نطاق الحي

وعلى صعيد متصل، شنت الأجهزة التنفيذية للمحافظة حملة مكبرة على مواقف الركاب لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات واللواء وليد كمال الدين مدير عام مشروع محطات الركاب والانتظار وكافة الأجهزة المعنية .

وخلال الحملة تم المرور على الموقف الجديد بمحرم بك ( ميناء الإسكندرية البري ) وتم التشديد على تواجد عدد كاف من أفراد الأمن بجميع بوابات الموقف وإلزام رواد الموقف بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ، وكذا متابعة إدارة الموقف للكافيتريات وتنفيذ إجراءات الوقاية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي والمرور بصفة دورية ، فضلا عن قيام الجهات المختصة بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الموقف والمباني .

حملات تطهير موسعة فى الإسكندرية للحد من انتشار "كورونا"

حملات تطهير موسعة فى الإسكندرية للحد من انتشار "كورونا"

حملات تطهير موسعة فى الإسكندرية للحد من انتشار "كورونا"

حملات تطهير موسعة فى الإسكندرية للحد من انتشار "كورونا"