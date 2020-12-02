شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وحدة متابعة المبعوثين بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعه جنوب الوادي أنه تم الموافقة على إنشاء وحدة متابعة المبعوثين وإنشاء مركز تصميم وتطوير البرمجيات بمقر الجامعة واضاف غرباوى أن المجلس وافق على إقامة المؤتمر الدولي الثالث والعلمي السادس لكلية التربية بقنا بعنوان ( التعليم في ظل الازمات والكوارث ) وذلك بمدينة الغردقة خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2021. واقامة المؤتمر السابع والثلاثون لعلم النفس في مصر والتاسع والعشرون العربي لكلية التربية بقنا بالإشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات النفسية وذلك بمدينة الغردقة خلال الفترة من 14-17 مارس 2021 الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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