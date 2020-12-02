شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نواجه الزيادة السكانية ونسعى لحصول المواطن على فرصة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان الدولة تواجه تحدى النمو السكانى بمعدل ٢.٥ مليون سنويا، وهو ما يجعل تعداد مصر يصل إلى ١٣٢ مليون نسمة عام ٢٠٣٠.

وأضافت السعيد خلال كلمتها نيابة عن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمؤتمر القمة الاقتصادية، ان الزيادة السكانية تلتهم ثمار الاصلاح، وموارد الدولة، وانه لابد ان تكون الزيادة مرتبطة بمعدلات النمو وتتناسب معه حتى يشهر المواطن بتلك النتائج.

واشارت إلى انه من ابرز التحديات التي تواجه الدولة هي احداث توازن بين الموارد الاقتصادية والنمو السكانى، مؤكدة انها تعلم جيدا أهمية الثروة البشرية بحكم كونها استاذة تنمية اقتصادية وأكن لابد ان يكون هناك توازن حتى يحصل المواطن على تعليم جيد، وخدمات جيدة وفرصة حياة كريمة، وهى ما تسعى الدولة لتحقيق خلال الفترة المقبلة.