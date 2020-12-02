شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن قواعد توزيع حصيلة مجموعات التقوية لصفوف النقل.. 75% للمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، القواعد المالية المنظمة للعمل بالمجموعات الدراسية الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2020، موضحة أنه بالنسبة لصفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء والأمناء وضع القواعد المالية الخاصة بالمجموعات الدراسية وفق القواعد التالية: ـ توحيد سعر المجموعات الدراسية للمادة الواحدة داخل المدرسة.

ـ يتم تحصيل قيمة الموجموعات الدراسية وفق إيصال 123.

ـ إثبات قيمة المتحصلات بالدفاتر المقررة لذلك بالمدرسة.

ـ - يتم توريد قيمة المتحصلات فى الحساب الموحد. وأوضحت الوزارة أن حصيلة قيمة مجموعات التقوية توزيع كالتالى:

ـ 75% من قيمة المجموعات الدراسية للمعلم.

ـ 5% لحساب نقابة المهن التعليمية.

ـ 5% لحساب صنادق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

ـ 5% لصالح أعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم والنظافة.

ـ 1.5 لمدير المدرسة من قيمة المتحصلات.

ـ 2% للقائمين بالأعمال المالية والإدارية بالمدرسة.

ـ 1% للعمال القائمين على العمل بالمدرسة من قسمة المتحصلات.

ـ 1% للتوجيه المالي والإداري بالادارة التعليمية.

ـ 0.5 للتوجيه المالي والإداري بالمديرية للإشراف.

ـ 1% للتوجيه الفني للمادة بالإدارة، ونظير المتابعة الفنية الفعلية بالمدارس.

ـ 0.5% للتوجيه الفني للمادة بالمديريات نظير المتابعة الفنية لموجهين المواد على المعلمين بالمدارس.

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