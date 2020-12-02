شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تطلب شراء مقاتلات F-35 من أمريكا لمواجهة تركيا..وواشنطن ترحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وسائل إعلام، أن أثينا تطلب شراء مقاتلات F-35 من واشنطن رسميًا لمواجهة، نشرت المونيتور تقريرا حول تأكيدات واشنطن حول أن أثينا تسعى لشراء أف 35 وسط تصاعد تواترتها مع تركيا، حيث أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليونان في بيان اليوم، أن أثينا سعت لشراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز f-35 من شركة لوكهيد مارتن وسط توترات مع تركيا في شرق البحر المتوسط.

وقال السفير جيفيرى بيات في بيان:" رحبت الولايات المتحدة على أعلى المستويات باهتمام اليونان بالحصول على طائرة f-35 للقوات الجوية اليونانية".

وتأتى الإيماءة من واشنطن فى أعقاب التوترات الشديدة بين تركيا وجيرانها فى شرق البحر المتوسط بشأن حقوق التنقيب عن النفظ والغاز، وكذلك مخاوف فى بعض الدول العربية بشأن نفوذ أنقرة المتزايد فى المنطقة.

وطالبت أثينا رسميا الانضمام إلى برنامج f-35 فى رسالة إلى وزارة الدفاع الأمريكية، وفقا لصحف يونانية لأول مرة فى وقت سابق من هذا الشهر، تضمنت الرسالة طلبا أوليا لعدد يتراوح بين 18 إلى 24 طائرة بحلول 2010.