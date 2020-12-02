شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح فى قمة مصر الاقتصادية: قرارات السيسى وضعتنا على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إنه يرحب بالمشاركين فى النسخة الثانية بالقمة الاقتصادية، قائلا: "دعونا جميعا نشعر بالفخر والشرف ونرحب بحضور أفضل وزيرة عربية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط".

وأضاف خالد صلاح خلال كلمته فى افتتاح قمة مصر الاقتصادية: "فى هذه القمة نتعلم من المشاركين، ونكون جسرا للتواصل بين هذه العقول الاقتصادية والنخب المرموقة وبين الناس، ونساعد على تفسير ألغاز كثيرة فى مثل هذه المؤتمرات.. وعنوان المؤتمر: "الفرص الاقتصادية"، وفرص يوفرها الصندوق السيادى بحضور وزيرة التخطيط، ونرحب بأيمن سليمان رئيس الصندوق، حيث يوفر المؤتمر فرصا واعدة وحوارا كبيرا ومهما فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، ونرحب برئيس المنطقة الاقتصادية.

وتابع الكاتب الصحفى خالد صلاح: "طوال السنوات الماضية حين نتكلم عن الاقتصاد المصرى، كنا نشعر أن الكلمة الأثيرة الخاصة به أن الاقتصاد يحتاج إلى قرار سياسى.. ولم نكن ندرك معنى هذه الكلمة.. أهمية وشجاعة القرار السياسى وشجاعة صناعة القرار السياسى إلا فى عهد الرئيس السيسى الذى له كل الشكر على هذا الحراك الذى تعيشه الدولة المصرية من خلال قرارات سياسية اقتصادية تضعنا على الطريق الصحيح.. خالص الشكر للرئيس السيسى.. شكرا لرئيس الوزراء على رعاية المؤتمر، والمشاركين وجميع الرعاة "وشكرا " POD" على هذا التنظيم.. وأتمنى أن يكون هذا اليوم الحافل منارة ونبراس نستطيع التواصل مع كافة العقول الاقتصادية.