شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ابن القرضاوى: وقعت شيك بـ10ملايين دولار لأحتفظ ببناتي وحياتي بخطر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مروة زوجة عبدالرحمن القرضاوي، نجل القيادي الإخواني القطري يوسف القرضاوي عبر فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، تستغيث فيه لإنقاذها هي وبناتها منه، مؤكدة أنها تتعرض لتهديدات يومية وتخشى علي حياتها، مشيرة إلى أنها معرضة للطرد من منزلها و طرد بناتها من مدارسهن بسبب امتناعه عن دفع مصاريفهن بعد طلبها الطلاق بسبب اكتشافها الكثير عن علاقاته النسائية و سوء معاملته لها.

وقالت مروة في الفيديو الذي نشرته من تركيا أنها تزوجت منذ 12 سنة وعلاقتها مع زوجها لم تكن طبيعية: "مليانة غموض وكذب ومؤامرات ومليانة علاقات نسائية متعددة محرمة بشكل غير طبيعي" مضيفة: "فيه حالة إدمان مشوفتهاش قبل كده ولا تخيلتها في عمري"، مشيرة إلى أنها حاولت الانفصال أكثر من مرة ولم تستطع الوصول لنتيجة".



زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي

وذكرت أنها سافرت معه لقطر واكتشفت علاقات نسائية له بقطر، وطلبت الانفصال، ولكنها تفاجأت بطلبه منها توقيع شيك بقيمة 10 ملايين دولار مقابل أن يترك بناتها معها، ولكي يسمح لها بالرجوع إلى مصر مرة أخرى، مؤكدة أنها أضربت عن الطعام أثناء حملها ليسمحوا لها بالرجوع لمصر، لافتة إلى أنها رجعت لمصر ولكن بعد توسل أشقائه لها و إقناعها بأن حاله سيتغبر قامت بالسفر معه إلى تركيا.



مروة

وأشارت أنها بعد سفرها مرة أخري وبعد قيامها بالإمضاء علي الشيك، قام بحرق جوازات السفر الخاصة ببناتها حتى لا تتمكن من مغادرة تركيا، قائلة :"وبعدها تغيرت المعاملة وكل حاجة عيزاها متتعملش حتي العفش جابه مستعمل، وحاولت اعدي الموضوع واعيش عشان بناتي وبعدها شفت ايام سودا وكان يبرر تصرفاني اني مجنونة.. لكن أنا عندي دليل لكل كلمة بقولها مسدجات وتسجيلات صوتية وكلها هطلعها قريب".



مروة زوجة ابن القرضاوي

وتابعت باكية :"وبعدها اكتشفت انه عامل مؤامرة عليا مع واحدة تانية بيتكلم عليا وحش جدا وبيتفقوا عليا مقدرتش اعمل حاجة غير ان اقوله طلقني، وكان قراره انه اتنازل عن ولادي عشان اطلق رفضت ورفعت قضية ولما عرف إني هرفع قضية راح سحب كل فلوسه من البنك عشان معرفش أخد منه نفقة وبطل يدفع ايجار البيت و مصاريف المدرسة ..وكان بيرد علي أي حد احاول اتواصل معاه واشتكي منه اني مريضة نفسية وبتعالج".

وأختتمت كلامها قائلة :"حاليا وضعي سئ ومهددة بالطرد من البيت بعد أيام ..بناشد الحكومة المصرية وحقوق الإنسان وأي حد يقدر يساعدني انا مش عارفة اكل انا وولادي وطلع قرار أن ولادي يتمنعوا من السفر وكاتب في المحكمة أن حياة ولادي في خطر في مصر.. ولاد الشيخ يوسف القرضاوي رامين ولادهم لا اكل ولا تعليم ".