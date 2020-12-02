الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: نقل الموظفين للعاصمة الإدارية يوليو 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خطوة نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية بالحدث التاريخي، قائلا: "قد لا يشهده أجيال ، وحدث لا يتكرر في كثير من تاريخ الدول ، كما أنه فرصة ذهبية لتنطلق الدولة المصرية انطلاقة مختلفة".
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "اكسترا نيوز"، أن نقل الموظفين تضمن عددا كبيرا من الخطوات والإجراءات، منها اختبارات التقييم ومواصفات يجب توفرها في الموظف المرشح، أولها الالتزام والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي، كاشفا عن تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وحتى منتصف يونيو 2021.
وكشف "الشيخ" عن بدء نقل الموظفين إلى العاصمة الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة يوليو 2021، مطمئنا الموظفين:" هناك خطة متكاملة في وزارة النقل والإسكان بخصوص المواصلات والسكن، كل شيء معد مسبقا".
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