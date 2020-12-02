شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجيزة يكثف التحريات لكشف ملابسات حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إجراء التحريات، لكشف سبب الحريق الذى اشتعل بمبنى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث لجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، والعاملين بالمبنى، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمبنى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده لعدد من المبانى المجاورة والسيارات المركونة بمحيطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



آثار الحريق



بعد السيطرة على الحريق



جانب من الحريق