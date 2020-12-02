شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع استقرار الطقس بدءا من الغد وحتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تقل معها الرؤية الأفقية، منوهة بأن فصل الشتاء يفصلنا عنه أسبوعين فقط.

وتوقعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري اليوم الأربعاء، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق السواحل الشمالية، مشيرة إلى أنه وبداية من الغد الخميس وحتى الأسبوع المقبل سيكون هناك استقرار تام في الطقس والأحوال الجوية ، حيث ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لتتراوح بين 22 – 23 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأربعاء، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال، دافئ على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الإسكندرية ومطروح وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة.