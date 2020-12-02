شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة اندلاع النيران فى جهاز مدينة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك القارئ كمال نبيل الأهتم عبر خدمة صحافة المواطن فى ”الخليج 365” بفيديو خاص لاندلاع حريق فى جهاز حدائق مدينة أكتوبر اليوم الأربعاء، وقال فى رسالته: إن الأهالى فوجئوا باشتعال النيران فى جهاز مدينة أكتوبر، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه بفضل التواجد السريع من قبل قوات الدفاع المدنى التى تواجدت فى موقع الحادث فور حدوثه.

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